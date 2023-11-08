Лачин принимает новых переселенцев

Сегодня в восстановленный после армянской оккупации Лачин возвращаются еще 40 бывших вынужденных переселенцев.

Сегодня в восстановленный после оккупации город Лачин отправилась еще одна группа переселенцев – в обновленный город возвращаются еще 10 семей, или 40 человек.

Рано утром переселенцы выехали из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку, где они временно проживали, и уже добрались до родных земель, передает Trend.

С их прибытием население Лачина увеличилось до 325 семей, или 1245 человек.