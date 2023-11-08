Мировые валюты снова идут в рост

Сегодня утром курс доллара на старте торгов Московской валютной биржи вырос до 91,7 рубля, также выросли в цене евро и юань.

Доллар утром на открытии торгов Московской биржи прибавил в цене 8,25 копейки и сейчас торгуется за 91,7 рубля.

Вслед за ним подрос и евро – европейская валюта подорожала на 28,25 копейки, до 98,34 рубля, передает ТАСС.

Совсем чуть-чуть, но все же выросла в цене и китайская национальная валюта - курс юаня прибавил 0,2 копейки и сейчас тргуется за 12,55 рубля.