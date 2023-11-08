В больнице в Газе встал единственный генератор

В секторе в Газа в больнице Красного Полумесяца "Аль-Амаль", в которой проводятся неотложные операции, остановился единственный электрогенератор.

Больница "Аль-Амаль" в секторе Газа осталась без света – в ней остановился единственный генератор, сообщает в соцсети X Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

"Сегодня единственный электрогенератор в больнице "Аль-Амаль", связанной с PRCS в Хан-Юнисе, перестал работать. Это угрожает жизни 90 пациентов, получающих лечение, 25 из которых находятся в отделении медицинской реабилитации и теперь подвержены угрозе смерти в любой момент. Кроме того, около 9 тысяч перемещенных лиц нашли убежище в помещениях больницы"

- PRCS

У больницы остался один, очень маленький генератор, которого едва хватает для обеспечения работы родильного отделения и для аварийного освещения, но и у него запасов топлива хватит максимум на сутки.

Что касается всей больницы, то ее полноценная работа на данный момент невозможна – это касается и отделения неотложных операций для сектора Газа.