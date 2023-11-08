ХАМАС потерял контроль над сектором Газа

Радикальная группировка ХАМАС, взявшая контроль над сектором Газа в 2007 году, теперь утратила его. Такое заявление сделал израильский министр обороны.

Организация ХАМАС больше не контролирует сектор Газа, об этом сообщил глава Минобороны Израиля.

По словам Йоава Галланта, боевики ХАМАС не могут остановить продвижение ЦАХАЛ.

"ХАМАС лишилась контроля над Газой. Террористы бегут на юг, гражданское население разграбляет базы ХАМАС"

– глава МО

Говоря о боевой обстановке, Галлант подчеркнул, что в последние несколько дней ЦАХАЛ ужесточила бои в пролегающих под землей туннелях ХАМАС. Он отметил, что палестинские радикалы терпят серьезный урон. На данный момент, добавил министр, израильские военные находятся буквально в сердце города Газа.