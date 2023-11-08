Вестник Кавказа

Первый самолет с россиянами из сектора Газа сел в Домодедово

Первый самолет с россиянами из сектора Газа сел в Домодедово
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столичном аэропорту Домодедово сел первый самолет Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа россиянами, прибывшими из Египта, его встретили сотрудники МЧС России.

Сегодня вечером в столичном аэропорту Домодедово сел самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа нашими гражданами.

Посадка авиалайнера произошла в 21:14 мск, свидетельствуют данные табло аэропорта, передает РИА Новости.

"Все люди, которые с нами находились, физически были готовы хорошо"

- помощник главы МЧС Александр Коровин

Ожидается, что впредь группы эвакуированных россиян будут прибывать на родину по одной в день, для того, чтобы вывезти всех, понадобится неделя.

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