Первый самолет с россиянами из сектора Газа сел в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово сел первый самолет Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа россиянами, прибывшими из Египта, его встретили сотрудники МЧС России.

Сегодня вечером в столичном аэропорту Домодедово сел самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа нашими гражданами.

Посадка авиалайнера произошла в 21:14 мск, свидетельствуют данные табло аэропорта, передает РИА Новости.

"Все люди, которые с нами находились, физически были готовы хорошо"

- помощник главы МЧС Александр Коровин

Ожидается, что впредь группы эвакуированных россиян будут прибывать на родину по одной в день, для того, чтобы вывезти всех, понадобится неделя.