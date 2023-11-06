Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком СЕ

Министр иностранных дел Турции встретился с генеральным секретарем Совета Европы. Они обсудили двусторонние отношения и актуальные вопросы.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан провел встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как пишет издание TurkicWorld, стороны затронули актуальные вопросы, которые стоят на повестке дня СЕ. Кроме того, они поговорили о двусторонних отношениях.

Стоит добавить, что Турция входит в число членов-основателей Совета Европы, созданного в 1949 году.