Дни культуры города Шуша примет Турция

Азербайджан и Турция подготовили договор о сотрудничестве в культурной сфере. Страны усилят продвижение тюркской цивилизации в мире. Также в Анкаре пройдут Дни культуры Шуши.

Азербайджан и Турция подготовили документ, предусматривающий сотрудничество двух государств в сфере культуры, в рамках заседания Собрания культуры Турция-Азербайджан.

Как пишет издание TurkicWorld, договор заключен в Анкаре. Свои подписи поставили глава Минкульта АР Адиль Керимли и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Этим договором, помимо сохранения культурного наследия, мы будем и впредь развивать культурные связи с братским Азербайджаном посредством различных мероприятий, таких как концерты, выставки, театральные постановки"

- Мехмет Нури Эрсой

Керимли в свою очередь отметил, что деятельность Азербайджана и Турции по продвижению тюркской цивилизации будет усилена. Он также добавил, что Анкара примет Дни культуры Шуши.