Вестник Кавказа

Азербайджан возродит Карабах за миллиарды долларов

Азербайджан возродит Карабах за миллиарды долларов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минфине Азербайджана рассказали, что реинтеграция Карабаха в экономику страны является главным приоритетом Баку. На его восстановление выделены миллиарды долларов.

Глава азербайджанского Минфина Самир Шарифов заявил о выделении властями республики миллиардов долларов на возрождение освобожденных территорий страны.

Он отметил, что руководство АР выделило уже $6,5 млрд на восстановление Карабаха, а к концу этого года сумма вырастет до 7 млрд. Министр добавил, что реинтеграция района в экономику Азербайджана – главный приоритет Баку.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над освобожденным городом Ханкенди. Он подчеркнул, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта.

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