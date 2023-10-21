Союзник Азербайджана проводит военные учения с Китаем

На северо-западе КНР начались военные учения Китая и Пакистана. Маневры называются «Героический орел-10», они проводятся с 2011 года. Стороны используют истребители и другую технику.

Китайские ВВС вместе с пакистанскими партнерами дали старт совместными учениям «Героический орел-10» в северо-западной части КНР, пишет издание Xinhua.

Участники маневров используют истребители, патрульные самолеты дальнего обнаружения и другую боевую технику. Стороны также намерены подключить сухопутные силы и морскую авиацию.

Китайско-пакистанские учения «Героический орел» проводятся с 2011 года. Это уже десятые по счету совместные маневры Пекина и Исламабада. Действующие учения пройдут до середины сентября.