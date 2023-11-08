Вестник Кавказа

Россияне из Газы допущены к перелету в Москву

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Врачи осмотрели 70 граждан РФ, эвакуированных ранее из Газы. Их здоровье оценено как удовлетворительное, граждане допущены к рейсу в Москву.

Минздрав после осмотра медиками эвакуированных из сектора Газа россиян сообщил, что все они могут отправиться в российскую столицу самолетом.

"Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца"

– Минздрав РФ

Медики пришли к выводу, что все граждане находятся в удовлетворительном состоянии. Они допущены к авиаперелету из Каира в Москву.

В палестинском анклаве еще остаются россияне, желающие покинуть регион.

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