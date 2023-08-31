Азербайджан осудил французскую милитаризацию Армении

МИД Азербайджана осудил масштабную поставку Францией многоцелевой бронетехники в Армению.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило против поставок вооружения Францией в Республику Армения. Такое заявление было сделано пресс-секретарем министерства АР Айханом Гаджизаде на фоне масштабной отправки французских бронемашин "Бастион" в РА. По его словам, подобного рода действия приведут к дестабилизации обстановки в регионе.

"Мы решительно осуждаем отправку Францией в Армению наступательной бронетехники "Бастион". Эти шаги Франции, которая позиционирует себя как сторонник международного права, мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном"

– Айхан Гаджизаде

Представитель МИД Азербайджанской Республики призвал мировое сообщество не поддерживать милитаризацию Армении, так как это может помешать налаживанию связей между Баку и Ереваном.

"Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, и эти страны должны, наконец, понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет"

- Айхан Гаджизаде

Франция создает угрозы для Южного Кавказа

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что милитаризация Францией Армении вызывает тревогу. "Она без сомнения подрывает безопасность Южного Кавказа, поскольку Армения выступает стороной, агрессия которой еще 30 лет назад послужила главной причиной дестабилизации региона", - прежде всего сказал он.

"Милитаризация Армении, возможно, подтолкнет Ереван к каким-то новым агрессивным действиям. Стоит напомнить, что Армения не просто захватила огромную часть территории Азербайджана, но и на протяжении всего переговорного процесса вплоть до 2020 года была уверена в своей военной мощи. Поэтому она отказывалась вести содержательные переговоры и ни на какой компромисс ради мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта не шла. Милитаризация со стороны Франции вдохновляет Армению на возвращение к жесткости и неуступчивости позиций", - обратил внимание Сергей Марков.

"Также Армении милитаризация со стороны Франции значит вход внешних, внерегиональных игроков на Южный Кавказ. Франция входит не сама по себе, а как член Евросоюза и НАТО. То есть это такой внешний субъект, вхождение на Южный Кавказ которого приведет к очень серьезной дестабилизации. Мотивация Франции заключается не в том, чтобы "принести мир" на Южный Кавказ, а в том, чтобы отомстить России за то, что Париж оказался выброшен из множества африканских государств – из ЦАР, Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Это очень негативная мотивация, которая точно не способствует стабильности региона", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что Армения к сожалению, действует здесь в полной политической связке с Францией. "Армения сама хочет максимально уйти от России. Ситуация выглядит даже не так, что Франция требует от Армении в обмен на вооружения перейти из союзников России в стан ее врагов в лице НАТО, а так, что Армения это сама предлагает", - заключил Сергей Марков.