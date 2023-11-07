Главные валюты торгуются разнонаправленно: доллар продолжает дешеветь, евро стабилен, а юань – укрепляется. Цена доллара – 92,19 рубля.
Доллар демонстрирует отрицательную динамику, снижаясь в цене. Так, по данным Мосбиржи, утром курс доллара потерял 10,75 копейки. Он составляет 92,19 рубля.
Цена на европейскую валюту не изменилась.
Только курс китайской валюты продемонстрировал положительную динамику, прибавив 3,9 копейки. В настоящее время стоимость юаня равна 12,65 рубля.
Читайте нас в Дзен Новости Google News