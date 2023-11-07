Вестник Кавказа

Доллар продолжает дешеветь

Доллар продолжает дешеветь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главные валюты торгуются разнонаправленно: доллар продолжает дешеветь, евро стабилен, а юань – укрепляется. Цена доллара – 92,19 рубля.

Доллар демонстрирует отрицательную динамику, снижаясь в цене. Так, по данным Мосбиржи, утром курс доллара потерял 10,75 копейки. Он составляет 92,19 рубля.

Цена на европейскую валюту не изменилась.

Только курс китайской валюты продемонстрировал положительную динамику, прибавив 3,9 копейки. В настоящее время стоимость юаня равна 12,65 рубля.

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