Вестник Кавказа

Азербайджан потрясло на 3

Азербайджан потрясло на 3
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Азербайджане. Данных о разрушениях нет.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Так, по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), землетрясение магнитудой 3 произошло в 02:50 по местному времени.

 Эпицентр сейсмособытия находился в четырех километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения располагался на глубине семи километров.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1565 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы