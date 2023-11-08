Азербайджан потрясло на 3

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Азербайджане. Данных о разрушениях нет.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Так, по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), землетрясение магнитудой 3 произошло в 02:50 по местному времени.

Эпицентр сейсмособытия находился в четырех километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения располагался на глубине семи километров.