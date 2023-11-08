США выступили против захвата Газы

Советник Джозефа Байдена по безопасности Джейк Салливан объявил сегодня о позиции Вашингтона по боям в секторе Газа: он не должен быть захвачен Израилем, его площадь не должна быть уменьшена, а население – изгнано. При этом в секторе Газа не должно остаться террористических ячеек, угрожающих безопасности Израиля.

Советник американского президента по безопасности Джейк Салливан рассказал сегодня в местных СМИ, что Вашингтон выступает строго против возможной оккупации Израилем сектора Газа. Он подчеркнул, что для властей США неприемлемы и урезание площади сектора Газа, и изгнание его населения в Египет.

"Американская позиция четкая: никакой повторной оккупации Газы, никакого сокращения территории Газы, никакого насильственного перемещения палестинцев"

– Джейк Салливан

В то же время чиновник обратил внимание, что Вашингтон точно так же выступает и против сохранения в секторе Газа условий для организации и осуществления терактов против Израиля.

Однако, добавил Салливан, ЦАХАЛ стоит проявить аккуратность в боевых действиях и минимизировать гибель мирного населения сектора Газа при ликвидации живой силы и инфраструктуры ХАМАС. Советник Байдена пояснил, что даже в условиях, когда ХАМАС прячется в тоннелях под клиниками, США не приемлют стрельбу в помещениях с больными и ранеными людьми и их бомбардировки.

Уточняя ситуацию на дипломатическом треке, он поведал о многосторонних переговорах, где с Израилем ведут диалог не только США, но Катар, Египет и другие государства о создании условий для вызволения из рук ХАМАС захваченных 7 октября заложников.

Напомним, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху объявил сегодня, что ЦАХАЛ обеспечит себе возможность свободного возвращения в будущем в сектор Газа в любое время для ликвидации потенциальных очагов терроризма, дабы безопасность была постоянно под израильским контролем.