Джейхун Байрамов улетел в Марокко

Министр иностранных дел Азербайджана отправился сегодня с официальным визитом в Марокко, где завтра пройдет заседание двусторонней межправкомиссии по сотрудничеству.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана рассказало, что сегодня вечером его руководитель Джейхун Байрамов улетел из Баку в Королевство Марокко, где его будут принимать с официальным визитом.

Время визита министра определено заседанием Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Марокко по сотрудничеству, в которой Джейхун Байрамов выполняет обязанности сопредседателя.

Помимо заседания межправкомиссии Джейхун Байрамов также проведет переговоры с марокканским коллегой Насером Буритой и генсеком ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом (напомним, штаб-квартира организация расположена в Рабате).

По данным МИД АР, главе МИД республики предстоят и другие встречи в Королевстве Марокко.