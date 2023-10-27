Баку: вторжения в Армению не будет, Зангезурский коридор пойдет через Иран

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому изданию рассказал о реалиях Карабаха.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков, находящийся с визитом в Ватикане и Риме, в интервью информационно-аналитическому порталу In Terris рассказал о карабахской войне, миграции армян, их возвращении и планах по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе.

В первую очередь посол заявил, что Азербайджан не строит никаких планов вторжения в Армению: у Азербайджана нет к ней территориальных притязаний.

"Категорически нет. Это распространяющаяся в последние дни фейковая информация, происхождения которой мы не можем понять до конца. Причиной или поводом появления этих ложных новостей является информация о создании транспортного сообщения между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном, получившее название "Зангезурский коридор". Фактически, это не просто дорога, соединяющая Азербайджан и Армению или государства региона: это может быть альтернативный маршрут Среднего коридора, который соединит Азию с Европой в более широком смысле. По сути, это стратегический проект, который даст мощный толчок развитию мировой торговли. Если Армении не нравится слово "коридор", можно использовать слова "дорога", "соединение" и другие термины. Коридор – это чисто экономическая и транспортная концепция"

- Эльчин Амирбеков

При этом представитель президента Азербайджана особо отметил: если Армения не выполнит свои обязательства по этому вопросу, то в ближайшее время будет реализован проект, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой посредством железной и автомобильной дорог, которые пройдут по территории Ирана, а сама Армения останется тупиковой страной в регионе, как это было до сих пор, и это будет выбором самих армян, передает АЗЕРТАДЖ.

Что касается граждан Азербайджана армянского происхождения которые якобы бежали из Карабаха, посол отметил, что они не могут считаться гражданами страны, поскольку еще не подали заявление на получение азербайджанского гражданства.

"У большинства из них уже есть армянские паспорта, и как минимум треть из них не родились в Карабахе, а прибыли из Армении и нелегально поселились в Карабахе в последние. Менее тысячи человек подали заявления на получение азербайджанского гражданства и пообещали отказаться от сепаратистских действий. Мы понимаем, что бегство после 30 лет конфликта – это предсказуемый выбор, но это был их личный выбор, хотя правительство Азербайджана призывало их не покидать страну. Мы создали портал, который позволяет им в ближайшее время вернуться в Азербайджан, и мы стремимся гарантировать безопасность, права и экономическое благополучие этих людей"

- Эльчин Амирбеков

Оставшееся в Карабахе небольшое количество людей, учитывая их контакты с уехавшими, может стать привлекающим фактором, добавил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.