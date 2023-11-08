Азербайджан празднует День Конституции

Первая Конституция независимого Азербайджана была принята на референдуме 12 ноября 1995 года. С того дня 12 ноября в Азербайджане отмечается как День Конституции.

Сегодня в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции.

Основной закон республики был разработан под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и принят в 1995 году путем всенародного голосования.

По счету это уже четвертая, однако первая в истории независимого современного Азербайджана Конституция страны.

История ее создания такова: после обретения Азербайджаном независимости возникла необходимость в подготовке новой Конституции государства. Для этого под руководством президента страны Гейдара Алиева была создана специальная комиссия, а подготовленный ею проект был вынесен на всенародное обсуждение, передает Sputnik Азербайджан.

Референдум прошел 12 ноября 1995 года. В нем участвовали 86% избирателей, 91,9% из которых проголосовали за принятие Основного Закона. 27 ноября он вступил в силу.

Конституция Азербайджана состоит из пяти разделов, 12 глав и 158 статей. За это время в нее трижды вносили изменения.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня Конституции.