Азербайджан празднует День Конституции

Сегодня в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции.
Основной закон республики был разработан под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и принят в 1995 году путем всенародного голосования.
По счету это уже четвертая, однако первая в истории независимого современного Азербайджана Конституция страны.
История ее создания такова: после обретения Азербайджаном независимости возникла необходимость в подготовке новой Конституции государства. Для этого под руководством президента страны Гейдара Алиева была создана специальная комиссия, а подготовленный ею проект был вынесен на всенародное обсуждение, передает Sputnik Азербайджан.
Референдум прошел 12 ноября 1995 года. В нем участвовали 86% избирателей, 91,9% из которых проголосовали за принятие Основного Закона. 27 ноября он вступил в силу.
Конституция Азербайджана состоит из пяти разделов, 12 глав и 158 статей. За это время в нее трижды вносили изменения.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня Конституции.