Вестник Кавказа

Нетаньяху: Израиль демилитаризует сектор Газа

Нетаньяху: Израиль демилитаризует сектор Газа
После ликвидации ХАМАС палестинский анклав будет демилитаризован. Израиль сохранит силовое присутствие в Газе.

Израильский премьер заявил о том, что после разрешения палестино-израильского конфликта сектор Газа будет демилитаризован. Кроме того, еврейское государство будет сохранять силовой контроль в анклаве.

«Что касается всех разговоров про «день после», этот день наступит только после того, как [палестинская радикальная организация] ХАМАС будет искоренена. Газа будет демилитаризована, и из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю»

– Биньямин Нетаньяху

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