Нетаньяху: Израиль демилитаризует сектор Газа

После ликвидации ХАМАС палестинский анклав будет демилитаризован. Израиль сохранит силовое присутствие в Газе.
Израильский премьер заявил о том, что после разрешения палестино-израильского конфликта сектор Газа будет демилитаризован. Кроме того, еврейское государство будет сохранять силовой контроль в анклаве.
«Что касается всех разговоров про «день после», этот день наступит только после того, как [палестинская радикальная организация] ХАМАС будет искоренена. Газа будет демилитаризована, и из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю»
– Биньямин Нетаньяху
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