Находящийся с рабочим визитом в Саудовской Аравии глава МИД Азербайджана призвал к деэскалации в секторе Газа. Также он отметил, что Баку привержен решению данного вопроса на основе международного права.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию выступил на Совместном Арабском Исламском чрезвычайном саммите.

В ходе выступления он акцентировал внимание на ближневосточной проблематике. По его словам, эскалация палестино-израильского конфликта вызывает озабоченность Баку, так как главная пострадавшая сторона в нем – мирные жители. В этой связи он высказал искренние соболезнования семьям жертв конфликта.

Далее он подчеркнул, что Азербайджан присоединяется к призывам завершить конфликт в кратчайшие сроки и вернуться за стол переговоров.

Министр отметил, что Баку поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, что отвечает нормами международного права и находится в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН).