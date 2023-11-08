Израиль пригрозил «устроить Газу» в Ливане

Минобороны Израиля заверило, что сможет нанести Бейруту разрушения, подобные тем, которые были совершены в Газе. Это произойдет в том случае, если «Хезболлах» втянет Ливан в противостояние с Израилем.

Глава Минобороны Израиля предостерег лидеров ливанской «Хезболлы» от дальнейшей эскалации ливано-израильского конфликта.

По его словам, действия радикалов могут привести к втягиванию Ливана в полномасштабное противостояние с еврейским государством.

Министр подчеркнул, что в случае реализации подобного сценария армия Израиля сделает из Бейрута вариант Газы.

"Если она ["Хезболлах"] совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте» – Йоав Галант