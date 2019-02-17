Вестник Кавказа

Азербайджанский гимнаст допрыгнул до золота ЧМ

Азербайджанский гимнаст допрыгнул до золота ЧМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские тамблингисты продолжают радовать болельщиков историческими победами. Сегодня лучшим на ЧМ стал участник сборной страны Михаил Малкин. Накануне золото первенства завоевала сборная Азербайджана.  

Азербайджанский тамблингист, участник сборной республики по прыжкам на акробатической дорожке Михаил Малкин завоевал золото ЧМ, который проходит в британском Бирмингеме.

Это историческое золото для сборной страны, так как ранее никому из спортсменов не удавалось показать настолько высокий результат.

Кроме того, накануне члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке - Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде и Эльнур Мамедов впервые в истории азербайджанской гимнастики стали лучшими в командном зачете.

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