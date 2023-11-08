Иран призвал вводить санкции против Израиля

Президент Ирана призвал исламские страны вводить санкции против Израиля. Также он отметил, что всех причастных к обстрелам Газы необходимо судить.

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент Ирана заявил о том, что исламский мир должен объединиться и ввести санкции против еврейского государства.

Более того, от имени жителей Ирана он выразил благодарность палестинским радикалам ХАМАС, отметив, что им просто не оставили выбора.

«Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за его сопротивление израильскому режиму»

– Эбрахим Раиси

Кроме того, он завил о том, что всех причастных к обстрелам Газы необходимо судить, а также, обращаясь к Тель-Авиву, призвал вывести израильские войска с территории палестинского анклава.