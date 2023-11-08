Молодежь научат экотуризму на форуме в КЧР

Экотуристический форум проведут для молодежи со всей России на курорте "Архыз". Мероприятие стартует 15 ноября.

Курорт "Архыз" примет посвященный экотуризму форум – мероприятие открывается 15 ноября, рассказали в правительстве КЧР.

В Карачаево-Черкесию приедут молодые люди и девушки со всей страны. Они смогут обменяться опытом. В рамках форума планируется создать новые маршруты и разработать экопрактики.

В программу войдут теоретические лекции, а также практические тренинги и мастер-классы. Участники смогут принять участие в интересных экскурсиях.