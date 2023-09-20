В Грузии ждут открытия первого в стране микробанка

Нацбанк Грузии рассчитывает, что первый микробанк в стране начнет работать в ближайшее время. Лицензия для таких банков в республике была введена минувшим летом.

Нацбанк Грузии ожидает, что в скором времени в республике откроется первый микробанк. Такое заявление сделала и.о. главы регулятора.

"У меня была встреча с представителями промышленности, финансового сектора. Я разговаривала с организациями, которые думают подать заявку"

– Натия Турнава

Она акцентировала внимание на том, что законодательство в этой области еще предстоит дорабатывать, так как это абсолютно новая практика.

"Регуляции, возможно, нуждаются в некоторой доработке, поскольку это новая практика, и мы всегда готовы, открыты к диалогу. Мы думаем, что первый микробанк появится у нас в ближайшее время"

– и.о. главы Нацбанка.

По ее словам, эта лицензия поспособствует привлечению новых инвесторов.

"Введение новой лицензии для микробанков служит созданию дополнительного, интересного, привлекательного для инвесторов финансового института, который в определенной степени станет переходным этапом между микрофинансовыми организациями и полноценными банками"

– Натия Турнава.

Напомним, поправки в закон, которые предусматривают легализацию такого типа банков в республике, вступили в силу 1 июля.