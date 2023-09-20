В Грузии ждут открытия первого в стране микробанка

Нацбанк Грузии ожидает, что в скором времени в республике откроется первый микробанк. Такое заявление сделала и.о. главы регулятора.
"У меня была встреча с представителями промышленности, финансового сектора. Я разговаривала с организациями, которые думают подать заявку"
– Натия Турнава
Она акцентировала внимание на том, что законодательство в этой области еще предстоит дорабатывать, так как это абсолютно новая практика.
"Регуляции, возможно, нуждаются в некоторой доработке, поскольку это новая практика, и мы всегда готовы, открыты к диалогу. Мы думаем, что первый микробанк появится у нас в ближайшее время"
– и.о. главы Нацбанка.
По ее словам, эта лицензия поспособствует привлечению новых инвесторов.
"Введение новой лицензии для микробанков служит созданию дополнительного, интересного, привлекательного для инвесторов финансового института, который в определенной степени станет переходным этапом между микрофинансовыми организациями и полноценными банками"
– Натия Турнава.
Напомним, поправки в закон, которые предусматривают легализацию такого типа банков в республике, вступили в силу 1 июля.