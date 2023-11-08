Анкара закрыла пролив Дарданеллы

Турецкий власти закрыли пролив Дарданеллы для кораблей. Это было сделано из-за плохих погодных условий - в районе пролива и на западе Турции идут сильные дожди.

Турецкое руководство приняло решение временно закрыть пролив Дарданеллы, сообщает пресс-служба генерального управления береговой охраны Турецкой Республики.

Причина закрытия пролива для транзита судов в обе стороны связана с неблагоприятными погодными условиями, образовавшимися в районе пролива и западной части страны.

Отмечается, что пролив Дарданеллы был закрыт в 12:15 (время совпадает с московским).

Стоит добавить, что обильные осадки и ураган сейчас идут возле пролива и на западе Турции. По сообщениям синоптиков, после 15:00 сильные дожди и ветер накроют весь Стамбул. Возможны и подтопления районов города.