Азербайджан восстанавливает Кахраманмараш

Президент Турции дал согласие на строительство властями Азербайджана жилых домов и социальных объектов в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил документ, в котором говорится о возведении азербайджанскими властями жилых домов и социальных объектов в провинции Кахраманмараш.
Как пишет издание "Rəsmi Gazetе", цель данного соглашения – регулирование главных принципов реализации проектов строительства жилых домов, школы, детсадов и культурного центра в одном из районов провинции. На реализацию Азербайджан потратит $100 млн.
Газета отметила, что проект удовлетворит острую потребность в жилье в провинции, которая в начале этого года пережила сильное землетрясение.
Данное соглашение будет реализовываться турецким и азербайджанским исполнительными органами.
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