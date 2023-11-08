Вестник Кавказа

Азербайджан восстанавливает Кахраманмараш

Азербайджан восстанавливает Кахраманмараш
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции дал согласие на строительство властями Азербайджана жилых домов и социальных объектов в пострадавшем от землетрясения Кахраманмараше.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил документ, в котором говорится о возведении азербайджанскими властями жилых домов и социальных объектов в провинции Кахраманмараш.

Как пишет издание "Rəsmi Gazetе", цель данного соглашения – регулирование главных принципов реализации проектов строительства жилых домов, школы, детсадов и культурного центра в одном из районов провинции. На реализацию Азербайджан потратит $100 млн.

Газета отметила, что проект удовлетворит острую потребность в жилье в провинции, которая в начале этого года пережила сильное землетрясение.

Данное соглашение будет реализовываться турецким и азербайджанским исполнительными органами.

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