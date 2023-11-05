Израиль взял под контроль 11 постов ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил, что с начала операции в секторе Газа взял под контроль 11 постов ХАМАС. Там добавили, что израильская армия продолжает действовать в регионе.

Израильская армия взяла под контроль 11 постов движения ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа, уничтожая террористов и направляя авиацию и артиллерию для нанесения ударов по террористической инфраструктуре"

- ЦАХАЛ

Там добавили, что все посты организации ХАМАС были взяты с начала наземной операции армии Израиля в секторе Газа.