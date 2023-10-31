Землетрясение зафиксировали в Азербайджане

На территории Азербайджана произошло землетрясение. Магнитуда составила 3, подземные толчки не ощущались. Очаг располагался на глубине 7 км.
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Центра сейсмологической службы при НАНА.
По его данным, эпицентр находился в 3 км к северу станции Исмаиллы. Очаг располагался на глубине 7 км.
Землетрясение произошло в 08:00 по местному времени, подземные толчки не ощущались.
Читайте нас в Дзен Новости Google News