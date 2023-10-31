Вестник Кавказа

Землетрясение зафиксировали в Азербайджане

Землетрясение зафиксировали в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Азербайджана произошло землетрясение. Магнитуда составила 3, подземные толчки не ощущались. Очаг располагался на глубине 7 км.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Исмаиллинском районе Азербайджана, сообщает пресс-служба Центра сейсмологической службы при НАНА.

По его данным, эпицентр находился в 3 км к северу станции Исмаиллы. Очаг располагался на глубине 7 км.

Землетрясение произошло в 08:00 по местному времени, подземные толчки не ощущались.

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