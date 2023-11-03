ОБСЕ против закона «О собраниях и манифестациях» в Грузии

Европейская организация по безопасности и сотрудничеству выступила против принятия в Грузии законопроекта «О собрания и манифестациях».

Народный защитник Грузии рассказал, что ОБСЕ/БДИПЧ выступил против принятия в стране законопроекта "О собраниях и манифестациях".

"Как указывает БДИПЧ/ОБСЕ, свобода мирных собраний также подразумевает долгосрочные демонстрации, продолжительные сидячие забастовки. В некоторых случаях конкретная форма протеста, например палаточные городки, может приобрести символическое значение"

– грузинский омбудсмен

Также в заявлении сказано, что запрет, продвигаемый в законопроекте, о том, что митингующие граждане не могут ставить палатки и временные сооружения, не соответствует европейским стандартам.

Ранее отмечалось, что члены правящей партии «Грузинская мечта» решили создать более жесткие условия для проведения массовых уличных собраний. Это решение было принято на основании заявлений СГБ о том, что в стране готовятся митинги, направленные на дестабилизацию ситуации в стране.