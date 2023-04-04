Глава МИД Азербайджана улетел в Саудовскую Аравию

Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию. Он примет участие в заседании СМИД Организации исламского сотрудничества.
Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию, пишет пресс-служба МИД АР.
В рамках визитом Байрамов примет участие в заседании саммита Организации исламского сотрудничества с участием глав внешнеполитических ведомств, входящих в ОИС.
Сама встреча руководителей МИД пройдет 12 ноября в Эр-Рияде. Основной темой саммита станет палестино-израильский конфликт.
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