Эрдоган встретится с Шольцем

Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Германию. У него запланированы переговоры с Олафом Шольцем в Берлине. Лидеры обсудят двусторонние отношения и другие политические темы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в столицу Германии 17 ноября, сообщила зампредставителя германского правительства Кристиане Хофман.

Она заявила, что у главы Турецкой Республики запланированы переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны планируют обсудить широкий круг политических тем.

По ее словам, лидеры стран намерены поговорить о взаимодействии в рамках НАТО, двусторонних отношениях. Кроме того, будет затронута миграционная проблема.