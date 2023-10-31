В МИД России готовы организовать армяно-азербайджанские переговоры в Москве

В РФ подтвердили готовность предоставить Джейхуну Байрамову и Арарату Мирзояну площадку для встречи, сообщили в МИД. В конце прошлого месяца в Армении сообщили, что стороны согласовали три принципа мира.

Россия готова организовать в Москве переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом рассказали в МИД РФ.

"Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора"

– замглавы ведомства Михаил Галузин

Он уточнил, что на данный момент ее дата неизвестна.

"Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим"

– замминистра

Напомним, в конце октября премьер Армении заявил о согласовании трех основополагающих принципов мира и урегулирования армяно-азербайджанских отношений.