Израиль все еще заинтересован в мире с Саудовской Аравией, сообщил Биньямин Нетаньяху государства. По его словам, сейчас для этого благоприятные условия.

Израиль по-прежнему хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства.

"Мы обязаны двигаться дальше в достижении мира между Израилем и Саудовской Аравией. Я думаю, это реально. Я думаю, сложатся благоприятные условия"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что после победы Израиля в войне с ХАМАС для этого станет еще больше условий.