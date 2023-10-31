Израиль все еще заинтересован в мире с Саудовской Аравией, сообщил Биньямин Нетаньяху государства. По его словам, сейчас для этого благоприятные условия.
Израиль по-прежнему хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства.
"Мы обязаны двигаться дальше в достижении мира между Израилем и Саудовской Аравией. Я думаю, это реально. Я думаю, сложатся благоприятные условия"
– Биньямин Нетаньяху
Он подчеркнул, что после победы Израиля в войне с ХАМАС для этого станет еще больше условий.
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