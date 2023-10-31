В Иране предрекли расширение масштаба войны на Ближнем Востоке

В Иране считают, что военные действия на Ближнем Востоке совершенно точно разрастутся. Там отметили, что это произойдет и-за активных боев в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной непременно станет еще масштабнее. Такое заявление сделал глава МИД Ирана, пишут иранские СМИ.

Хосейн Амир Абдоллахиян сказал об этом, общаясь по телефону с коллегой из Катара.

"В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным"

– руководитель внешнеполитического ведомства