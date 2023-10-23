В Баку открылся Международный кубок «Оджаг» по художественной гимнастике

В Баку начались соревнования 2-го Международного кубка «Оджаг», в котором примут участие спортсмены из 13 стран. Первенство продлится до 12 ноября.

Национальной арене гимнастики в Баку прошло торжественное открытие 2-го Международного кубка «Оджаг» по художественной гимнастике.

В ходе открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, а затем были представлены страны, спортсменки из которых участвуют в соревнованиях.

На мероприятии выступила врио председателя правления клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакаров.

«За годы работы тренеры и спортсмены нашего клуба добились важных успехов не только на местном уровне, но и на национальной и международной аренах. Эти достижения являются результатом упорной командной работы и дисциплины. Сегодня мы открываем 2-й Международный кубок «Оджаг»

– Вафа Бакаров.

Далее она отметил, что на соревнованиях азербайджанские гимнастки будут выступать вместе с представительницами из 13 стран мира.

Соревнования продлятся с 10 по 12 ноября.