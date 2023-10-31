Сегодня Газу смогут покинуть первые 85 россиян

Эвакуация граждан России из сектора Газа должна начаться сегодня. В списке 85 человек. Всего в анклаве находятся сотни россиян.

КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа откроется 10 ноября для пропуска иностранцев из анклава, в списке на эвакуацию есть российские граждане.

Согласно данным с официального портала погранпункта, в пятницу границу в сторону Египта смогут пересечь 85 граждан РФ.

Всего в списке почти 600 иностранцев, в основном это граждане Канады, а также лица с гражданством ряда других государств мира - в списке граждане 15 стран.

На КПП лица, подлежащие эвакуации из Газы прибыли этим утром к 07:00 (08:00 мск). В настоящее время они ждут возможности покинуть анклав.