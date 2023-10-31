В Израиле рассказали, до каких пор будут продолжать наступление в секторе Газа

Глава Минобороны Израиль исключил остановку наступления в секторе Газа в ближайшее время. По его словам, оно будет продолжаться минимум до тех пор, пока заложники не вернутся домой.

Израильская армия будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока заложники не вернутся домой. Такое заявление сделал глава Минобороны страны.

"Мы не остановим наступление, пока не вернем похищенных. Мы сделаем все для того, чтобы осуществить это"

– Йоав Галант

Он подчеркнул, что в настоящее время в Газе находятся десятки детей.

"Некоторые из них видели, как их родители погибают у них на глазах. Чудовища похитили их и держат в плену, мы не остановимся, пока не вернем наших детей домой"

– глава оборонного ведомства