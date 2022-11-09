Флаг Азербайджана украсил Галатскую башню в Стамбуле

8 и 9 ноября Азербайджан отметил два важных праздника. В связи с этим в Стамбуле на Галатскую башню сегодня вывели проекции флага Азербайджана и цветка Хары-бюльбюль.

Турция поздравила Азербайджан с праздниками, подсветив одну из главных достопримечательностей Стамбула - Галатскую башню, цветами азербайджанского флага.

День азербайджанского флага отмечается 9 ноября, в связи с этим флаг украсил Галатскую башню.

Кроме того, на башню вывели проекцию цветка Хары-бюльбюль, в честь Дня Победы Азербайджана, который отмечался накануне.