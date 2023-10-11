Три грузинских дзюдоиста стали лидерами мирового рейтинга

Международная федерация дзюдо представила обновленный рейтинг. Лидирующие позиции в нем занимают сразу три спортсмена из Грузии.

Трое дзюдоистов из Грузии вошли в число лидеров обновленного рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF).

Первые места в своих весовых категориях занимают Тато Григалашвили (до 81 кг), Лука Майсурадзе (до 90 кг) и Илья Суламанидзе (до 100 кг).

На прошлой неделе в Монпелье завершился чемпионат Европы по дзюдо. Грузинские спортсмены завоевали на нем четыре "серебра".