Вестник Кавказа

Секретарь Совбеза Армении отправится в Брюссель

Секретарь Совбеза Армении отправится в Брюссель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Григорян 10 ноября прибудет в столицу ЕС для участия в форуме, посвященному взаимодействию Армении и Европы. Ранее на этой неделе Григорян отказался от участия в форуме СНГ в Москве.

В пятницу секретарь Совбеза Армении Армен Григорян совершит визит в Брюссель, об этом информирует пресс-служба СБ.

В столице ЕС Григорян примет участие в форуме "Стратегическое будущее Армении: РА-Европа».

Также в рамках европейского визита у Григоряна состоится несколько рабочих встреч.

Напомним, 8 ноября в Москве проходило заседание секретарей СБ стран-участниц СНГ. Григорян отказался от участия в мероприятии.

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