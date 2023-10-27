Секретарь Совбеза Армении отправится в Брюссель

Григорян 10 ноября прибудет в столицу ЕС для участия в форуме, посвященному взаимодействию Армении и Европы. Ранее на этой неделе Григорян отказался от участия в форуме СНГ в Москве.

В пятницу секретарь Совбеза Армении Армен Григорян совершит визит в Брюссель, об этом информирует пресс-служба СБ.

В столице ЕС Григорян примет участие в форуме "Стратегическое будущее Армении: РА-Европа».

Также в рамках европейского визита у Григоряна состоится несколько рабочих встреч.

Напомним, 8 ноября в Москве проходило заседание секретарей СБ стран-участниц СНГ. Григорян отказался от участия в мероприятии.