Эрдоган и Раиси обсудили сектор Газа

Президенты Турции и Ирана провели переговоры в Ташкенте. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, урегулирования палестино-израильского конфликта и двусторонние отношения.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба президента Турции.

Главы государств находятся в Ташкенте, где приняли участие в заседании саммита Организации экономического сотрудничества.

В ходе переговоров лидеров двух стран поднимались вопросы, связанные с палестино-израильским конфликтом. Эрдоган заявил о готовности содействовать решению данной проблемы. Он добавил, что Анкара намерена стать гарантом.

При этом он призвал страны исламского мира занять общую позицию по палестино-израильскому вопросу и усилить давление на Тель-Авив. По его словам, с прекращением атак Израиля в регионе наступит мир.

Помимо этого, Раиси и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.