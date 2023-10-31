Прямая линия и большая пресс-конференция Путина в 2023 году пройдут одновременно

Песков рассказал, как Владимир Путин проведет прямую линию, а также пресс-конференцию для журналистов. Точные представитель Кремля назвать отказался.

Два обычно проводящихся отдельно мероприятия с участием российского президента – прямая линия и пресс-конференция – в 2023 году будут совмещены, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Заявление о совмещенном формате представитель Кремля сделал на полях визита российского лидера в Астану.

Кроме того, журналисты поинтересовались у Пескова информацией о дате обоих мероприятий. В ответ пресс-секретарь президента сказал, что дни проведения назначены – они состоятся до нового года. Песков заверил, что общественность будет оповещена о них вовремя.

Напомним, предыдущая прямая линия с главой государства проходила в июне 2021 года. Первое общение президента с россиянами в таком формате было организовано в декабре 2001 года.