Разбойники из Ирана пойманы в Стамбуле

В Стамбуле поймали троих грабителей из Ирана, которые представлялись сотрудниками полиции. Они занимались грабежами, жертвами становились иностранцы.

Троих иранских разбойников, грабивших иностранцев, поймали в турецком Стамбуле, сообщает издание Hürriyet.

Как отметили в газете, в полицейский участок района Фатих обратился турист. Он пожаловался, что его обокрали "сотрудники полиции".

На кадрах, которые получили полицейские района, показано, что преступники, представившиеся полицейскими, проводят досмотр иностранных граждан, незаметно воруя бумажник.

Банда из трех человек полностью состояла из выходцев из Ирана. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Полиция подтвердила еще три случая грабежа, их всех арестовали.