Разрушенный оккупантами кинотеатр восстановили в Лачине

В Лачине (Восточно-Зангезурский экономический район) отстроен разрушенный во время оккупации кинотеатр. Здание уже работает по назначению.

Первый кинопоказ прошел в здании кинотеатра, разрушенного оккупантами и затем восстановленного после освобождения азербайджанской стороной, в Лачине.

Как пишет Trend, в торжественном мероприятии участвовали работники специального представительства президента, сотрудники Службы благоустройства Баку, гости от общественности, правоохранители и военные.

Открытие кинотеатра ознаменовал гимн Азербайджанской. Затем все собравшиеся почтили минутой молчания память шехидов.

Далее в ходе нескольких выступлений была рассказана история кинотеатра. Процесс его восстановления занял восемь месяцев. Общая площадь здания – 1,7 тыс кв м, тысячу из них занимает клуб, еще 350 кв м – кинотеатр.

Зрительный зал кинотеатра рассчитан на 230 посетителей. Экран достигает 70 кв м.

После выступлений был продемонстрирован первый за долгие годы в Лачине азербайджанский фильм. Им стала кинолента под названием "Господи, я здесь!". Зрители оценили его аплодисментами.