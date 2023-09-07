Вестник Кавказа

Никол Пашинян отправился во Францию

Никол Пашинян отправился во Францию
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава правительства Армении Никол Пашинян сегодня посетит французскую столицу вместе со своей супругой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прибудет с деловым визитом во французскую столицу. Глава правительства посетит Париж вместе со своей женой Анной Акопян. Такую информацию распространили СМИ РА.

Отмечается, что премьер должен принять участие в шестом форуме мира, который пройдет завтра в столице Франции.

Кроме этого, Пашинян проведет переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Открытие Парижского форума мира состоится завтра во французской столице. Ежегодно он собирает мировых лидеров, глав государств и лидеров гражданского общества. В рамках форума обсуждаются вопросы глобального управления. Форум завершит свою работу 11 ноября.

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