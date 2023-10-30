Ильхам Алиев на саммите ОЭС: Азербайджан станет экспортером "зеленой" энергии

Ильхам Алиев выступил на саммите Организации экономического сотрудничества, который стартовал в Ташкенте. Перед началом саммита участники сделали совместное фото. Алиев рассказал об успехах Азербайджана за последние годы.

В Ташкенте стартовал саммит Организации экономического сотрудничества, в котором принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев уже провел встречу с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, а перед началом саммита руководители стран-членов ОЭС сделали совместное фото. Далее президент выступил на саммите.

сайт президента Азербайджана

Он поблагодарил Мирзиеева за прием, отметив, что стратегическое партнерство двух стран развивается успешно. Алиев поздравил руководство республики с успешными всесторонними реформами и социально-экономическим развитием страны.

Президент отметил, что Азербайджан принимает активное участие в работе ОЭС, рассказав об октябрьском заседании Совета министров ОЭС в Шуше. Он также напомнил, что 8 ноября Азербайджан праздновал День Победы в Карабахской войне.

Далее Алиев подчеркнул, что транспортно-логистическая инфраструктура республики доступна всем членам организации. По его словам, за последние годы были вложены миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру, что позволило стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Глава государства добавил, что Азербайджан уже завершил строительство своих участков обоих коридоров и сейчас работает над расширением пропускной способности железных дорог.

"За последние 20 лет в экономику Азербайджана было инвестировано более $310 млрд, из которых около $200 млрд приходится на долю неэнергетического сектора. Это является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране"

- Ильхам Алиев

АзерТадж

Он также заявил, что на территории Азербайджана будет установлен Центр чистой энергии ОЭС. Алиев отметил, что сегодня Азербайджан уделяет особое внимание развитию сектора возобновляемой энергетики. По его словам, потенциал Азербайджана в этом направлении составляет 37 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортёром "зеленой", в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, являющимися ведущими мировыми компаниями в сфере "зеленой" энергетики, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане в ближайшие годы достигнет 10 ГВт"

- Ильхам Алиев

Алиев напомнил, что в октябре открылась Гарадагская солнечная электростанция, мощность которой составляет 230 МВТ. Это самая крупнейшая солнечная электростанция в Каспийском и Кавказском регионах.

сайт президента Азербайджана

Помимо этого, президент подчеркнул, что в 2021-2023 годах на освобожденных территориях Азербайджана введены в эксплуатацию ГЭС общей мощностью 170 МВт. Он добавил, что к концу следующего года мощность оставит 270 МВт, а через несколько лет - 500 МВт.

В заключение глава государства добавил, что Азербайджан намерен укреплять сотрудничество с членами организации, а также заявил о готовности Азербайджана провести новый саммит ОЭС.