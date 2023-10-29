Вестник Кавказа

Иран назвал виновника в дестабилизации на Ближнем Востоке 

Иран назвал виновника в дестабилизации на Ближнем Востоке 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешние игроки дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. В противоположность им Тегеран проводит политику мира и стабильности. 

МИД Ирана заявил о том, что ситуацию в ближневосточном регионе дестабилизируют внешние игроки. 

«Исторические данные и происходящие сейчас события наглядно демонстрируют, что военное присутствие в регионе внешних игроков являлось одним из наиболее важных факторов, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке и создающих угрозу его безопасности»

– Насер Канани Чафи 

Далее он отметил, что Тегеран всегда проводил политику мира и сотрудничества, и в настоящее время иранские власти прилагают усилия для разрешения конфликта в Газе. 
Кроме того, дипломат подчеркнул, что власти ИРИ не поддерживают радикалов ХАМАС и «Хесболлах».

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