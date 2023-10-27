Эрдоган выдвинет инициативу по сектору Газа

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выступит с глобальной инициативой по сектору Газа. Он заявил, что намерен вести диалог по палестинской проблеме с мировыми лидерами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития сообщил о намерении дать старт глобальной инициативе по сектору Газа.

Как пишет турецкое издание Hurriyet, глава республики будет добиваться режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Для этого он планирует вести диалог с мировыми лидерами.

"Я позвоню мировым лидерам. Я встречусь с ними. Я намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с лидерами, президентами и премьер-министрами"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Помимо этого, глава турецкой дипломатии Хакан Фидан рассказал, что МИД Турецкой Республики готовит переговоры Эрдогана с президентами других государств по палестинской проблеме.