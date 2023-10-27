СМИ: США предупредили Иран о возможной эскалации на Ближнем Востоке

США не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке и предприняли для этого необходимые меры, чтобы довести это Ирану.

США заявили Ирану, что не хотят развития конфликта на Ближнем Востоке на фоне военных действий между Израилем и ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

"В свете повышения напряженности из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры, чтобы непосредственно связаться с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами... Мы стремимся разъяснить, что наши военные действия не сигнализируют об изменении нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС и у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе"

- Пентагон

Ранее глава американского оборонного ведомства сообщил, что самолеты ВВС США нанесли удар по складу вооружений в Сирии, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с ним группировками, передает РИА Новости.

"Сегодня по распоряжению президента Байдена ВС США в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому КСИР и связанными с ним группировками"

- министр обороны США Ллойд Остин

Удар двух истребителей F-15 по складу с вооружениями стал ответом на серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии, - говорится в документе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", США неоднократно предпринимали попытки остановить развитие конфликта на Ближнем Востоке, однако насколько реализуем этот план по умиротворению региона, вопрос крайне дискуссионный. Истребить ХАМАС в Газе – задача не из легких, пока организацию поддерживают сильные игроки в лице Ирана, Катара и Турции.