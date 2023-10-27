Доллар торгуется ниже 92 рублей

Сегодня утром на старте торгов на Московской валютной бирже основные мировые валюты снова "просели" в цене, небольшой рост показал только китайский юань.

Открытие утренних торгов на Московской бирже снова было не самым удачным для доллара – американская валюта подешевела на 11,25 копейки и сейчас торгуется за 91,9 рубля.

Вслед за долларом свои позиции начал терять и евро – его падение более скромное, всего на 1,75 копейки, тем не менее, сейчас европейская валюта стоит 98,49 рубля, передает ТАСС.

Растет только курс юаня – китайская национальная валюта "прибавила в весе" 0,1 копейки и сейчас юань стоит 12,625 рубля.